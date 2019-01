Sicilia, meteo: altre 24 ore di gelo poi per il weekend dell’Epifania graduale leggero rialzo termico

Connect on Linked in

Ultimi 2 giorni di gelo sulla nostra Sicilia. Con l’avvicinarsi al weekend dell’Epifania le cose, meteorologicamente parlando, andranno poco a poco a migliorare anche se rimarrà il cuscinetto freddo che sarà foriero di altre nevicate in particolar modo sul settore Settentrionale della nostra Isola dove addirittura ieri sera ci sono stati dei temporali di neve che hanno colpito il messinese e il palermitano e alcuni fiocchi sono arrivati anche a Canicattì dove nella giornata odierna potranno cadere a fasi alternate. (N.B. i temporali di neve sono se non rari rarissimi sulla nostra Sicilia). Dando uno sguardo ai modelli previsionali a nostra disposizione domani, Sabato 5, ci sarà altro maltempo sempre nelle zone citate poc’anzi dove potrà anche cadere la neve intorno ai 5/600 metri di altezza. Per la giornata dell’Epifania, Domenica 6, un nuovo impulso perturbato proveniente dal NordEst provocherà altre nevicate a quota di 600 metri questa volta sulla zona Tirrenica. Le temperature, tranne quelle minime che non andranno al di sopra dei 3°C, avranno un leggero aumento. Da Martedì 8 potrebbe ritornare il maltempo. Ma, come sempre, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato