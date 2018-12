Sicilia, meteo: altri passi avanti verso il grande freddo siberiano

Come avevamo descritto nel precedente articolo meteo – https://www.siciliareporter.com/sicilia-meteo-da-capodanno-possente-irruzione-siberiana-con-temperature-addirittura-sotto-zero-per-la-befana/ – la circolazione sulla nostra Sicilia, dopo la breve fase mite, sta letteralmente cambiando e molto presto assumerà connotati invernali. L’Alta Pressione, come già ampiamente detto, sta per trasferirsi verso alte latitudini e con ciò piloterà correnti d’aria molto fredda, addirittura gelida, verso la nostra Sicilia. Già in queste ore è in atto un primo impulso freddo e soprattutto instabile, tra poco vi spiegherò perchè ho usato il termine “soprattutto”, tant’e’ che in giornata avremo dei locali piovaschi in particolar modo sul settore Settentrionale dell’Isola. Attenzione anche alla quota neve che da 800 metri si abbasserà a 5/600 metri e questo ancora non è nulla in confronto a quello che potrebbe, uso sempre il condizionale, accadere nei prossimi giorni. In serata appunto questa quota neve potrebbe addirittura scendere sul settore Nord della Sicilia con probabili sconfinamento, ma non è il momento, sul settore centrale. Per quanto riguarda le temperature saranno in leggerissimo, ma impercettibile, calo dovuto anche ai forti venti provenienti da NordEst che accentueranno anche il moto ondoso. Quindi il 2019, stando ai modelli di previsione in mio possesso, inizierà con un brusco cambio di rotta votato al GRANDE FREDDO che da Mercoledì 2 Gennaio, grazie e soprattutto all’elevazione dell’Alta Pressione, metterà in movimento imponenti masse d’aria gelida di origine POLARE che faranno diminuire drasticamente le temperature provocando un calo di oltre 10°C che, in considerazione ai già 10°C attuali, faranno scendere il termometro al di sotto degli 0°C. Tra Mercoledì 2 e Giovedì 3 Gennaio si potrebbe formare anche un Vortice Depressionario che, se confermato, porterà delle precipitazioni che a sua volta, in base all’atmosfera gelida, potrebbero essere nevose fin al piano e sulle coste dell’Isola. Ma come sempre vi invitiamo a seguire i nostri aggiornamenti. Colgo l’occasione di augurare a tutti i lettori di Sicilia reporter una buona fine ed un ottimo inizio del nuovo anno che sia costernato soprattutto di pace, salute e serenità.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato