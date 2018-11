Sicilia, meteo: altro weekend di maltempo, dalla prossima settimana “Estate di San Martino”

Print This Post

Il maltempo, dopo i nubifragi che hanno portato eventi funesti in tutta l’isola, ritornerà prepotentemente nel corso del prossimo weekend.

Il tutto inizierà tra la serata e la nottata di domani, venerdì 9, quando si verrà a creare un vortice sulla Penisola iberica che si avvicinerà sulla nostra Sicilia dando luogo a dei temporali anche di moderata intensità inizialmente sui settori occidentali per poi estendersi sul’intero territorio siculo apportando dei veri e propri nubifragi.

Per quanto riguarda le temperature avranno una leggera flessione. Flessione che durerà soltanto 48ore perché a partire da lunedì 12 arriverà, se pur in ritardo dai giorni prestabiliti, la cosiddetta “Estate di San Martino” che farà non solo innalzare le temperature portandole oltre le medie stagionali, ma ci regalerà giorni di sole.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato