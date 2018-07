Sicilia, meteo: ancora 48 ore di super caldo, poi da mercoledì leggera rinfrescata e a seguire da venerdì ritorna il caldo

Print This Post

Un’ondata di gran caldo ha investito e sta investendo la nostra Sicilia.

L’Alta pressione di matrice sub-tropicale con la sua bolla rovente stanno coinvolgendo in maniera diretta l’intera Isola facendo schizzare le temperature con picchi fino a 43°C nelle zone interne fino a martedì 17.

Poi da mercoledì 18 l’Anticiclone africano tenderà a smorzarsi grazie a correnti più fresche occidentali che da martedì 17 dovrebbero già iniziare a soffiare portando un clima decisamente meno cocente con temperature vicine alle medie.

Per quanto riguarda il tempo, nonostante il moderato calo delle temperature, rimarrà soleggiato. Poi da venerdì 20 non escludo un ritorno in grande stile del caldo ma, di questo, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato