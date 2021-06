48 ore di maltempo. L’Anticiclone delle Azzorre, dopo aver portato nel weekend appena trascorso temperature intorno ai 35/38°C, sta per essere spazzato via da un Vortice di Bassa Pressione proveniente da Nord che apporterà sulla nostra Sicilia, tra la giornata odierna e quella di Venerdì 4, un po’ d’instabilità con piogge e temporali, soprattutto nell’area occidentale, ma non escludiamo qualche sconfinamento nelle zone interne, e una diminuzione di 5/6°C o più durante le precipitazioni.

Questa instabilità si protrarrà fino al prossimo weekend 5-6 Settembre per poi lasciar spazio ancora una volta alla rimonta Anticiclonica che farà aumentare, ancora una volta, le temperature portando la cosiddetta “Estate Settembrina” ma, come sempre, ne avremo modo di parlarne nei prossimi aggiornamenti.