Sicilia, meteo: arrivano venti di Maestrale che spazzeranno via il caldo torrido

Come detto in precedenza nei nostri articoli meteo l’ondata di calore denominata “Caronte” non avrebbe avuto vita lunga.

Dopo questi 3 giorni di pura fornace con temperature che hanno raggiunto pressappoco i 38/40°C da oggi per via di correnti fredde di Maestrale provenienti da Nord la calura verrà via via spazzata del tutto con temperature che rientreranno nella media del periodo.

Se pur ci sarà una diminuzione delle temperature il comparto meteo resterà comunque estivo con belle giornate di sole ma senza l’incubo del caldo afoso. Già a partire da oggi le temperature subiranno un sostanzioso calo termico con il suo clou nella giornata di domani Sabato 7 quando, l’aria più fresca e ventilata per via delle correnti di Maestrale che ingrosseranno i nostri mari rendendoli mossi, si registreranno diminuzioni anche di 6/8°C.

Poi all’inizio della nuova settimana dovrebbe esserci un’altra piccola diminuzione delle temperature per poi da Mercoledì risalire prepotentemente. Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato