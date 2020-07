Sicilia, meteo: caldo in intensificazione con temperature che schizzeranno oltre i 40°C

Connect on Linked in

Sta per arrivare un’ondata pazzesca di caldo. L’Anticiclone Africano, fino a qualche settimana fa latitante con soltanto qualche leggera accelerata ma niente di trascendentale, sta decidendo, in concomitanza dell’ultimo mese estivo, di farsi strada annientando tutti gli ostacoli che, nelle “normali” estati”, lo avrebbero piano piano fatto declinare.

Ma, andiamo al dunque: A partire da oggi, lunedì 27, inizieranno ad affluire sulla nostra Sicilia, correnti bollenti provenienti dall’entroterra sahariano che faranno di giorno in giorno schizzare verso l’alto le temperature che, all’altezza degli 850 hPa (cioè 1500 metri s.l.m.), arriveranno a sfiorare addirittura i 26/27°C vale a dire che al suolo si toccheranno punte, in particolar modo tra Giovedì 30 e Sabato 1 Agosto, di 42/44°C e, come ciliegina sulla torta, ci sarà anche afa asfissiante.

Quindi occhio in particolar modo ai soggetti più “deboli” come anziani e bambini che patiranno di più questa “luciferata”, per alleggerire un pò la situazione è bene consigliabile bere acqua ogni mezz’ora così da non andare incontro alla disidratazione dovuta al sudore e soprattutto non uscire nelle ore centrali delle giornata, vale a dire tra le ore 12 e le 16. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato