Sicilia, meteo: caldo sempre più opprimente da martedì a giovedì, poi rinfrescata instabile

Ci siamo! Sta per arrivare la prima vera ondata di caldo dell’estate 2018. L’Anticiclone Africano, finora rimasto in disparte, ha deciso di colpo di svegliarsi facendosi strada verso la nostra Sicilia.

Non si tratterà di un’ondata eccezionale, lo dico in maniera consapevole, ma è pur sempre, e in questo caso dopo un “Giugno non Giugno” in termini meteo, un’ondata di calore.

L’Anticiclone spodesterà, a partire da martedì 3, le correnti fresche Nord Atlantiche con il caldo che via via si farà sempre più opprimente ma, ribadisco, senza eccessi. Scordiamoci le temperature dell’anno scorso che già, in questo periodo, facevano registrare punte di 38/40°C. Andiamo appunto sulle temperature, esse aumenteranno, giorno dopo giorno, fino a raggiungere punte di 37/38°C.

Quest’anno, a differenza dell’estate 2017, le ondate di caldo saranno molto rare e di brevissima durata.

Infatti, a partire da venerdì 6, la calura verrà spodestata da una perturbazione Atlantica con venti di Maestrale che faranno diminuire le temperature. Ma di questo vi aggiorneremo nei prossimi articoli meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato