Termosifoni a palla. Più passano i giorni e più i modelli meteo a nostra disposizione non solo vanno in direzione del freddo, ma lo rincarano. Nel corso del prossimo weekend 18-19 Dicembre un’irruzione di aria gelida infatti punterà la nostra Sicilia con il rischio più che concreto di neve fin su pianure e coste tra Sabato 18 e in particolar modo Domenica 19 dicembre. Attenzione eh, con questo non vogliamo dire che nevicherà ovunque, ma… è molto probabile.

Ad iniziare dalla giornata di Sabato 18 una massa d’aria molto fredda inizierà la sua discesa dall’Europa orientale investendo dapprima i Balcani, per poi catapultarsi in maniera decisa sulla nostra Sicilia rendendo l’atmosfera particolarmente gelida sospinta anche da moderati venti tesi e taglienti di Bora prima e di Grecale poi che accentueranno il freddo.

Questo farà si che le temperature di gran colpo subiranno una notevolissima diminuzione che, dipende se ci sono delle perturbazioni, porterebbe la neve a quote molto basse. Tant’e’ che non è escluso che possa fioccare sin sulle coste.

Tale affondo artico è dovuto anche ad una formazione di un minimo depressionario (ndr vortice ciclonico) tra la Sicilia e la Grecia. Ma nella giornata di Domenica 19 è atteso un ulteriore ingresso d’aria gelida capace ancora di più di non solo aumentare il freddo, ma anche di far scendere la quota neve e, non escludiamo dipende dalle situazioni meteorologiche, qualche fioccata anche a Canicattì (Ag).

Successivamente a questa breve ma intensa ondata gelida ci sarebbe una brevissima pausa anticiclonica dalla durata pressochè di un battito ci ciglia perchè poi, a ridosso del Natale, potrebbe esserci la vera sorpresa.

Ma, come sempre, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato