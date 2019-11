Sicilia, meteo: Ciclone Mediterraneo in arrivo con venti tempestosi

Connect on Linked in

Ciclone pronto all’impatto. In queste ore si è formato il Vortice Ciclonico in prossimità del SudOvest della Sardegna che va rapidamente raggiungendo la Tunisia che a sua volta, spinto dai forti venti di scirocco, arriverà sulla nostra Sicilia. Questo Vortice, nel suo avanzamento, scaricherà violentissime precipitazioni a carattere di temporali auto rigeneranti capaci far cadere in poche ore tra i 70 e gli 80 mm di pioggia col rischio concreto di vere e proprie alluvioni lampo. Come detto nel precedente articolo meteo, le zone maggiormente esposte a questo Vortice Ciclonico saranno l’agrigentino, il nisseno, il catanese, l’ennese, il siracusano e il ragusano. Per quanto riguarda l’aspetta termico, e qui c’e’ un particolare che sembrerà strano, la colonnina di mercurio durante questi temporali, si alzerà di 3/4°C ed è proprio questo il conduttore di energia che darà luogo a forti temporali.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato