Sicilia, meteo: da capodanno possente irruzione siberiana con temperature addirittura sotto zero per la Befana

Altre 48 ore e il 2019 partirà e con esso ci sono tutti i presupposti per un inizio di anno davvero scoppiettante meteorologicamente parlando. Dando un’occhiatina ai modelli meteo in nostro possesso l’Alta Pressione delle Azorre, che ci ha regalato un Natale all’insegna del bel tempo con temperature miti, si potrebbe elevare fino quasi a raggiungere il Polo Nord favorendo l’imponente e ripetuta discesa di masse d’aria gelide provenienti dalla Siberia. Successivamente al capodanno, giorno 2 Gennaio, ci sarà una breve rimonta dell’Alta pressione sulla nostra Sicilia garantendoci un tempo soleggiato. Ma, come detto, sarà soltanto una brevissima pausa Altopressoria perchè a partire da Giovedì 3 Gennaio le condizioni meteo inizieranno all’improvviso a cambiare con il freddo intenso che raggiungerà la nostra isola favorito anche dalle correnti gelide provenienti dalla Siberia che fanno diminuire corposamente e drasticamente le temperature con minime che, se tutto verrà confermato, scenderanno fino a toccare i -4°C e massime che non saliranno oltre i 5°C. A molto presto per ulteriori e dovuti aggiornamenti. Prepariamoci per un nuovo anno che potrebbe iniziare con delle sorprese.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato