Sicilia, meteo: da domani temperature in picchiata

Da domani, Sabato 4 Maggio un gelido vortice di Bassa Pressione scenderà sul Mediterraneo sospinto da forti venti freddi di Bora prima e di Maestrale poi direttamente dalla valle del Rodano che faranno diminuire eccezionalmente le temperature sulla nostra Sicilia tant’e’ che rifarà la sua comparsa la neve,

non di certo a quote collinari, ma a quote relativamente basse per il

periodo dove sui monti dell’Etna cadranno ben 30 centimetri di neve

fresca con dei rari ed eccezionali temporali di neve.

La diminuzione delle temperature inizierà da oggi, giovedì 2 Maggio e sarà più evidente tra Domenica 5 e Lunedì 6 quando perderemo circa 7/8°C.

Poi

dalla metà della prossima settimana 6-12 Maggio dovrebbe esserci la

rimonta dell’Alta Pressione con temperature in deciso aumento ma come

sempre ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato