Sicilia, meteo: da oggi punte di 40°C

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Mentre al Nord è iniziata una vera e propria rinfrescata con le temperature che perderanno anche 15°C dopo i 40/42°C , la nostra Sicilia… scotterà.

Da oggi, domenica 28, per via dell’espansione dell‘Anticiclone Africano le temperature schizzeranno in alto fino a toccare i quasi 40°C con un tasso di umidità pari al 70/80%.

Soltanto all’inizio della prossima settimana, 29 Luglio-4 Agosto, ci sarà una leggerissima diminuzione ma il caldo proseguirà.

Alla prossima per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato