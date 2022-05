Caldo, si fa sul serio. Stiamo per imboccarci dentro al tunnel che ci porterà dritti dritti verso l’estate 2022. Ci aspettavamo, o meglio eravamo speranzosi, che la stagione calda arrivava molto lentamente ma, dando un’occhiata alle ultime emissioni dei modelli meteorologici a nostra disposizione, notiamo che l’estate arriverà senza darci modo di prepararci.

Nel corso del prossimo weekend 21-22 Maggio l’anticiclone, denominato “Hannibal” si espanderà anche, perchè fino ad adesso ha preferito il Nord Italia, sulla nostra Sicilia e “purtroppo” lo farà in maniera bruta tant’e’ che all’altezza degli 850hPa (circa 1500 metri) si toccheranno punte prossime ai +18°C, vale a dire che al suolo avremo punte tra 34/36°C e, hainoi, si presenterà anche la temuta afa che accentuerà ancora di più la calura.

Insomma per dirla in maniera terra terra, dal weekend 21-22 Maggio, entreremo con forza nel tragitto che, molto probabilmente, ci porterà ad un’estate 2022 da record sia per la lunghezza delle ondate di calore e sia per le temperature che saranno di gran lunga al di sopra delle medie del periodo.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato