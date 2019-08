Sicilia, meteo: Domenica 4 con temperature in leggera diminuzione. Dalla prossima settimana scalata verso i 40°C

Connect on Linked in

Breve cedimento dell’Alta Pressione.

Oggi, Sabato 3, le temperature hanno sfiorato i 38/40°C ma domani, Domenica 4, ci sarà una rinfrescata lampo. A causa di infiltrazioni umide l’Alta pressione, foriera di temperature che stanno toccando i 40°C in alcune zone della nostra Sicilia, subirà un lieve cedimento che farà diminuire le temperature di 2/3°C, quindi sarà praticamente impercettibile. Ad iniziare da Lunedì invece una vasta area anticiclonica si espanderà sulla nostra Isola garantendo sia bel tempo e soprattutto un’impennata dei valori termici che, tra Martedì 6 e Giovedì 8, arriveranno a sfiorare, se non addirittura oltrepassare in alcune zone interne, i 40°C con annessa afa. Poi dovrebbe esserci un lieve cedimento ma pur sempre in un contesto caldo e afoso ma, per saperne di più, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato