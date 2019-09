Sicilia, meteo: dopo i temporali arriva l’Estate Settembrina

Connect on Linked in

Temperature oltre i 30°C. Come avevamo già anticipato sul finire di questo articolo meteo , l’Estate è pronta a ripartire e lo farà i grande stile con temperature al di sopra della media stagionale.

Dopo il maltempo che nella giornata di ieri ha la colpito la nostra Sicilia, con danni sia a cose che sia purtroppo a persone con la morte di un’uomo , da domani, Giovedì 12, inizierà un periodo Anticiclonico davvero “inquietante” con temperature che addirittura, in alcune zone, potrebbe sfiorare i 36°C.

Quest’ondata di caldo anomalo per la stagione sarà favorita da un vortice di Bassa Pressione stazionato tra il Marocco e l’Algeria che spingerà il respiro caldo Nord Africano fino a ricoprire l’intera Sicilia e , udite udite, nella prossima settimana (16-22 Settembre) ci sarà un’ulteriore spinta Anticiclonica che, se confermata, porterà a far aumentare ancora le temperature riportandoci in pienissima Estate.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato