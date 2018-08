Sicilia, meteo: dopo i temporali arriva un weekend di sole

Connect on Linked in

Tempo in miglioramento dopo i temporali diurni. Nel corso di questo weekend pre Ferragosto la situazione meteorologica, dopo i temporali di calore in alcuni casi anche moderati, sarà caratterizzata da un campo di medie-alte pressioni che abbraccerà la nostra Sicilia.

Ne conseguirà dunque tempo soleggiato e temperature in aumento anche se non in modo esagerato con valori che oscilleranno tra i 30 e i 35°C.

L’Anticiclone africano, stabile sulla nostra Isola minato negli ultimi giorni da note instabili, premerà l’acceleratore in questo weekend per Ferragosto anche se non in maniera decisa come le ondate precedenti, ci sarà si il sole, si le belle giornate ma non ci sarà quella insopportabile calura delle precedenti ondate.

La stagione estiva infatti è in declino e proprio in concomitanza con il Ferragosto ci potrebbe essere la classica, che ormai non si vedeva da anni, rottura estiva. Ma di questo e tant’altro ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato