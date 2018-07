Sicilia, meteo: dopo i venti di Maestrale temperature in rialzo con picchi fino a 38°C durante il prossimo weekend

Connect on Linked in

In questi primi giorni della settimana abbiamo assistito ad un’autentica rinfrescata per via di correnti di Maestrale che hanno spazzato via la calura dalla nostra Sicilia.

Ma a partire da domani, giovedì 26, l’Anticiclone si impossesserà nuovamente della nostra Isola facendo schizzare notevolmente le temperature portandole a ridosso dei 38°C nell’ultimo weekend di Luglio 28-29.

Come le altre ondata di calore di questa estate 2018 sarà si pesante ma allo stesso tempo non avrà vita lunga a causa delle consuetudini correnti fresche Atlantiche che andranno subito a scalfire l’Anticiclone facendolo arretrare.

La prossima settimana dovrebbe essere instabile con probabili precipitazioni ma come sempre di questo e tant’altro ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti. Colgo l’occasione per informarvi che venerdì 27 si potrà assistere allo spettacolo dell’eclissi lunare che sarà la più lunga del secolo. L’evento si potrà benissimo vedere ad occhio nudo subito dopo il tramontare del sole.

Di Salvatore Gioacchino Cacc