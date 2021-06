Continua imperterrito il caldo atroce. In riferimento alle attuali informazioni ottenute attraverso i nostri parametri previsionali curati dal nostro esperto Salvatore Gioacchino Cacciato, la possibilità di ondate di calore in Italia appare essere di livello fortissimo con caratteristiche di eccezionalità che potrebbero di nuovo avere intensità record storico per alcune località del Sud Italia e soprattutto per la nostra Sicilia.

Il picco di massima calura si dovrebbe raggiungere attorno alla metà della settimana prossima (28 Giugno-4 Luglio), ma iniziare già nel fine settimana. Le stime di questa mattina danno come comune d’Italia più caldo Lentini, in provincia di Siracusa, dove si replicheranno i 45°C raggiunti qualche giorno fa.

Ma adesso focalizziamo la nostra attenzione al caldo. Nell’imminenza di un periodo di 4-5 giorni, aria rovente, senza sosta, continuerà ad affluire verso la nostra Isola con temperature che da domani, Domenica 27, andranno spesso a 40°C, superandole notevolmente in vari centri urbani.

Il picco di questa nuova ondata sarà Mercoledì 30 quando roventi masse d’aria sahariana avvolgeranno interamente la nostra Isola facendo letteralmente schizzare le già ben alte temperature facendole arrivare a toccare e addirittura in certi luoghi sforare i 45°C con punte di 47°C. Che dire: al peggio non c’è mai fine!

A presto per ulteriori aggiornamenti.