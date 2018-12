Sicilia, meteo, dopo il ciclone di Santa Lucia regge ancora l’instabilità in questo weekend. Dalla prossima settimana diminuzione delle temperature

Connect on Linked in

Arrivato Giovedì 13, il ciclone di Santa Lucia, influenzerà anche il weekend. Dopo i temporali serali di ieri, Venerdì 14, oggi, Sabato 15, il ciclone causerà ancora delle occasionali precipitazioni, a carattere sparso, anche temporalesche con venti moderati. Domani, Domenica 16, giornata complessivamente serena tranne qualche nuvolaglia passeggera. Il tutto in in ambito termico che va al rialzo con temperature massime che sfioreranno i 18°C. Prosegue dunque una fase movimentata e fredda sulla nostra Sicilia con un’alternanza tra Alte Pressioni seguite da vortici ciclonici in discesa da Nord. La penultima settimana dell’anno che precede il Natale inizierà dunque all’insegna dell’instabilità con precipitazioni anche intense sul settore Tirrenico della nostra Isola con venti moderati o forti che soffieranno con raffiche fino a 45 km/h, soprattutto tra Lunedì 17 e Martedì 18 che favoriranno e di molto la diminuzione delle temperature che scenderanno fino a toccare gli 0°C per tutto l’arco della settimana. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato