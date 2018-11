Sicilia, meteo: dopo il freddo arriva l’Alta Pressione anche se con instabilità

Connect on Linked in

Dopo questi ultimi freddi giorni di novembre arriverà una brevissima pausa Altopressoria se pur con una certa instabilità in particolar modo sulle zone Ioniche della nostra Sicilia.

Da oggi, venerdì 30, avremo le prime avvisaglie di una perturbazione proveniente dall’Atlantico che andrà a destabilizzare il tempo sulla nostra Isola tant’è che dalla nottata/mattinata di sabato 1 dicembre si creeranno delle nubi via via sempre più compatte responsabili di piogge anche a carattere temporalesco in tutto il territorio siculo ma in specifico sulle zone Ioniche.

Situazione che non muterà nemmeno nella giornata di domenica 2 quando il maltempo si sposterà dal comparto Ionico a quello Tirrenico con fenomeni anche qui intensi.

Il tutto si avrà in un contesto Alttopressorio e quindi con temperature in incremento con valori che, nell’arco della prima parte della prossima settimana, saliranno fino a toccare i 15/17°C di massima ma, come sempre, di questo e tant’altro ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato