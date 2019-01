Sicilia, meteo: dopo il freddo arriva una breve tregua: da mercoledì 16 ritorna il maltempo

Print This Post

Dopo una settimana all’insegna del freddo gelido, come si può evincere da questi precedenti articoli meteo , in questo weekend ci sarà una breve rimonta Altopressoria che farà aumentare, anche se di poco, le temperature in particolar modo le massime portandole intorno ai 10°C.

L’Alta Pressione quindi si eleverà sulla nostra Sicilia soprattutto al’inizio della prossima settimana, 14-20 Gennaio, regalandoci giornate di sole con soltanto qualche leggera pioggia a macchia di leopardo, il tutto condizionato però da forti venti di Maestrale con raffiche che possono raggiungere i 100 km/h nelle zone maggiormente esposte provocando anche delle mareggiate.

Per quanto riguarda le temperature avranno una fase altalenante con improvvisi sbalzi termici sia positivi che negativi il tutto sempre in un contesto freddo.

Freddo che quest’inverno 2018/19 sarà prepotentemente attivo a causa dello stratwarming cioè la bilocazione del Vortice Polare e di conseguenza non escludo altri episodi come quello del 6 Gennaio corso.

A presto per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato