Sicilia, meteo: dopo il freddo e l’instabilità nel weekend arriva l’Ottobrata

Ennesimo colpo di coda estivo. Come vi abbiamo anticipato nel precedente articolo meteo, dopo questi giorni freddi e ventosi, da Giovedì 10 l’Alta Pressione si espanderà sulla nostra Sicilia, accompagnata da masse d’aria calda e stabile provenienti dal Nord Africa, donandoci un fine settimana dal sapore estivo con le temperature che aumenteranno sensibilmente tant’e’ che in alcune zone della nostra Isola, in particolar modo il catanese e il siracusano, si raggiungeranno facilmente i 30°C. Questa nuova rimonta alto pressoria è inusuale per il periodo in essere; 1: perchè dopo un raffreddamento del genere, abbiamo perso tra gli 8 ed i 10°C, in questo periodo non è normale che le temperature risalgano nuovamente e con questa “aggressività”; e 2: perchè quella che si sta andando a creare sarà un’ondata Africana e non Azzorriana. Per chi è ignaro delle dinamiche meteorologiche, la classica “Ottobrata” non è nient’altro che un ritorno del caldo. Ma per chi, come noi, ci occupiamo delle dinamiche meteo tramite l’aiuto del nostro esperto Salvatore Gioacchino Cacciato, si renderà conto che tale situazione in un futuro molto prossimo avrà un riscontro abbastanza negativo dal punto di vista fenomenologico con eventi estremi quali: temporali di forte intensità, grandinate, bombe d’acqua e anche tornado, eventi tutti dovuti al contrasto termico che, gioco forza, nelle prossime settimane, con l’avanzamento dell’Inverno, non sono affatto da trascurare anzi, con la dovuta cautela ma non allarmismo, dovrebbero, e lo stanno facendo da una decina di anni, diventare la normalità perchè hainoi il nostro Mediterraneo si sta tropicalizzando. A presto per i prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato