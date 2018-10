Sicilia, meteo: dopo il weekend anche la settimana entrante sarà instabile a causa di un Ciclone Mediterraneo

Print This Post

Dopo le abbondanti piogge di questo weekend la situazione meteorologica non accenna a migliorare anzi, all’inizio della settimana, le precipitazioni risulteranno ancora moderate o forti in particolar modo tra messinese e catanese dove vige il rischio di alluvioni lampo ma quest’instabilità potrà anche estendersi in tutta l’Isola.

Il vortice ciclonico responsabile delle forti piogge rimarrà infatti collocato tra la Sardegna e la nostra Sicilia e sarà responsabile, soprattutto mercoledì 17 e giovedì 18, di forti o moderati temporali anche di grave entità sulle zone citate in precedenza.

Per quanto riguarda il punto di vista termico non ci saranno eclatanti novità. Infatti il clima si manterrà abbastanza mite, d’altronde è proprio questo il motivo scatenante di questi forti temporali.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato