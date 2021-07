Ultime ore di fresco. Dopo il vortice ciclonico che ha provocato lo stop alla calura, con la diminuzione delle temperature e una certa instabilità (oggi la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla), l’Anticiclone Africano è pronto a riprendersi la scena.

Tale vortice infatti andrà pian piano perdendo la sua forza lasciando campo libero alla rimonta alto pressoria dell’Anticiclone Africano che, da domani Lunedì 19, si impossesserà nuovamente della nostra Sicilia avvolgendola nel suo calore.

Fortunatamente, dai modelli previsionali a nostra disposizione, questa nuova ondata di calore non sembra avere la potenza delle precedenti. Fatta questa importante considerazione, andiamo a descrivere cosa ci aspetterà: come scritto poc’anzi da domani, Lunedì 19, l’Anticiclone Africano inizierà a risalire e, con esso, risaliranno anche le temperature che tra Giovedì 22 e Venerdì 23 arriveranno a sfiorare i 38°C caldo si, ma non come il precedente che ha fatto registrare i noti 46°C a Siracusa.

Attenzione però che tale ondata non sarà lunga come la precedente e questo, hainoi, potrebbe avere delle ripercussioni a breve termine con perturbazioni Atlantiche che potrebbero scatenare eventi meteo estremi.

Ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato