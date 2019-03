Sicilia, meteo: dopo la tempesta di vento odierna, tra stanotte e domani mattina allerta arancione per forti temporali

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La primavera può attendere. Oggi 21 Marzo (equinozio di Primavera) la situazione meteo, come detto nei precedenti articoli, sarà improntata sul forte o addirittura impetuoso vento con raffiche fino a 60 km/h.

Adesso però focalizziamoci sull’odierna serata/nottata e mattinata di domani Venerdì 22 quando, a causa della formazione di un profondo Vortice Nord Africano, sulla nostra Sicilia si creeranno le condizioni per dei forti o moderati temporali, in certi casi anche grandinigeni, in particolar modo sulle provincie di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa dove la Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore arancione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato