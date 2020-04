Sicilia, meteo: dopo l’Anticiclone natalizio è in arrivo una sciabolata polare artica

Possibili nevicate anche in collina. Pochi giorni fa sul finire del nostro articolo meteo, evidenziammo la possibilità di una discesa di aria gelida dalla Russia che avrebbe portato l’inverno sulla nostra Sicilia, ed in effetti… così sarà. Stando a quanto ci indicano i modelli previsionali, a disposizione del nostro esperto meteo Salvatore Gioacchino Cacciato, da domani pomeriggio, Venerdì 27, un impulso di aria gelida si catapulterà sulla nostra Sicilia provocando in primis una netta e notevole diminuzione delle temperature grazie anche e soprattutto ai moderati venti di Tramontana prima e di Grecale poi e successivamente anche un guasto del tempo con piogge che, in alcuni casi a seconda delle dinamiche, potrebbero risultare nevose sino a quote collinari (stiamo parlando di 4/500 metri). Dove non nevicherà ci saranno dei rovesci di pioggia anche di moderata intensità. A presto per altri aggiornamenti meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato