Sicilia, meteo: dopo lo scirocco del weekend in settimana arriva l’aria polare

L’ultimo weekend di novembre è passato tra correnti di scirocco ed instabilità.

Instabilità che, seppur in maniera meno incisiva, ci accompagnerà fino a martedì 27 con residui focolai temporaleschi in particolar modo sulla zona settentrionale della nostra Sicilia ma non è escluso qualche sconfinamento interno.

Martedì 27 poi ecco che le cose cambieranno e di molto perchè sulla nostra Isola irromperanno moderati o forti venti prima di tramontana e successivamente di bora che faranno diminuire le temperature anche di 10°C tant’ è che tra giovedì 29 e venerdì 30 le minime non saliranno sopra i 3°C.

I venti faranno la loro parte anche nel mare con moto ondoso in graduale aumento fino a rendere mossi o addirittura agitati i mari attorno alla nostra Isola. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato