Sicilia, meteo: dopo un breve break, da metà settimana ritorna il feroce caldo con punte fino 45°C

Palla infuocata di 51°C diretta sulla nostra Sicilia.

Parto col dire che ovviamente non arriveranno i 51°C, ma questa palla infuocata strada facendo perderà tra i 5 e gli 8°C che, haimè, non sono tanti. Dopo un weekend tutt’al più caldo ma senza eccessi da oggi, Lunedì 17, fino a Mercoledì 19, ci sarà una brevissima rinfrescata con temperature in diminuzione anche di 5/7°C ma “purtroppo”, e ora capirete il perchè ho virgolettato il purtroppo, a partire da Giovedì 20, direttamente dall’Algeria e dalla Tunisia, una palla infuocata marcerà verso la nostra Isola con temperature inizialmente di 51,3°C per poi, quando arriverà da noi, assestarsi tra i 40 ed i 43 con punte anche di 45°C trascinata da correnti caldissime tant’e’ che all’altezza di 850 Hpa (circa 1500 metri sopra il livello del mare) ci saranno punte di 28°C.

Ovviamente questa è una linea di tendenza che ho intravisto stamane osservando i parametri meteorologici a mia disposizione che, tra un paio di giorni, vi aggiornerò se tale situazione verrà o meno a crearsi.

Una situazione al quanto, se dovesse essere confermata, pericolosa per la nostra salute in particolare per bambini ed anziani. A presto per ulteriori, e come non mai in questi casi, importantissimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato