Sicilia, meteo: dopo un weekend nuvoloso e a tratti instabile arriva l’Estate con temperature in sensibile aumento

Dopo questo weekend delle Festa della Repubblica un pò incerto da domani, Lunedì 3, sulla nostra Sicilia l’Anticiclone delle Azzorre premerà l’acceleratore.

Oggi, Domenica 2, sarà una giornata all’insegna del tempo incerto con dei possibili piovaschi pomeridiani che anche domani, Lunedì 3, potrebbero affacciarsi sulla nostra Isola. Ma, come detto poc’anzi, da Martedì 4 il caldo, grazie alla maestosa risalita dell’Anticiclone sub tropicale che farà affluire aria rovere dal Nord Africa con anche un pò di afa, aumenterà in modo esponenziale facendo schizzare verso l’alto le temperature fino a farle toccare i 35/36°C tra Sabato 8 e Domenica 9 prossimi. A presto per ulteriori aggiornamenti del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato