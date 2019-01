Sicilia, meteo: dopo un weekend pressocchè buono dalla prossima settimana ritorna il maltempo col rischio del BURIAN sul finire della settimana

Connect on Linked in

Sarà un weekend all’insegna della stabilità atmosferica. Sabato e Domenica saranno infatti delle giornate soleggiate, tranne qualche nuvolaglia che potrebbe portare qualche leggero piovasco sui settori Settentrionali della nostra Sicilia. Ma sarà soltanto una brevissima tregua perchè a partire dall’inizio della prossima settimana 21-27 l’inverno tornerà a fare sul serio portando dapprima instabilità con piogge e rovesci anche temporaleschi per poi, sul finire della settimana, potrebbe addirittura ritornare il GRANDE FREDDO dei giorni passati a causa di un Vortice Ciclonico (Medicane) che si formerà al ridosso della Sardegna facendo innalzare, come spesso è accaduto in precedenza, l’Alta Pressione fino all’Oceano Atlantico favorendo successivamente la discesa di aria Polare pronta a scaraventarsi sulla nostra Sicilia apportando freddo e instabilità. Queste correnti fredde daranno il via all’instabilità di Lunedì 21 quando ci saranno i primi scrosci d’acqua con la formazione anche di temporali, piogge e temporali che saranno il punto fermo per tutta l’intera prossima settimana 21-27 che, potrebbe culminare con l’arrivo del BURIAN cioè le correnti gelide siberiane. A presto per ulteriori e, importanti, aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato