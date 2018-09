Sicilia, meteo: dopo un weekend sereno, la prossima settimana torna il maltempo

Connect on Linked in

L’insidioso Tornado creatosi sul Mediterraneo, che ha portato un pò d’instabilità sulla nostra Sicilia in particolar modo nel settore orientale, sta ormai in queste ora interessando la Grecia dove vige un’allerta massima.

In questo weekend, sulla nostra Sicilia, le condizioni meteo andranno via via migliorando con cielo più soleggiato grazie alla temporanea rimonta dell’Anticiclone delle Azzorre anche se ci saranno freddi venti di Maestrale che non faranno percepire il minimo aumento delle temperature.

Rimonta temporanea perchè già a partire da lunedì 1 ottobre sera/notte ci sarà il preludio per un nuovo peggioramento meteo con l’ingresso di forti venti di Maestrale che faranno diminuire le temperature anche di 10°C con annessa instabilità.

Da martedì 2 e per tutta la settimana ci saranno delle piogge anche consistenti che accentueranno, e di molto, l’inizio dell’Autunno che sarà anche favorito da un Ciclone collocato a NordOvest della Sardegna che reitererà il maltempo sulla nostra Isola anche con dei locali forti temporali. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato