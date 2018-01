Sicilia, meteo: dopo una fine ed un inizio 2018 mite, da domani arriva il Maestrale

Print This Post

Una nuova perturbazione sta attenuando l’area di Alta Pressione che in questi 2 ultimi giorni ha portato aria più mite.

Il rialzo termico è stato notevole con valori anche 10°C sopra la norma, ora le temperature tenderanno di nuovo a scendere per il sopraggiungere di aria più fresca proveniente da Nord.

Oggi la giornata, salvo qualche sporadica nube di passaggio, è stata mite con valori massimi di 15/17°C. Da domani, martedì 2 Gennaio, subentrerà un impulso di aria fredda non però di eclatante fattura però tale da far calare le temperature per riportarle alle medie del periodo.

Non escludo maltempo più incisivo verso l’Epifania, ma di questo ne avremo modo di riparlarne.

Domani, a seguito di questo rapido impulso instabile, ci saranno delle precipitazioni anche sotto forma di rovescio o temporale sul Nord della nostra Sicilia. Il protagonista assoluto di questa perturbazione sarà il vento di Maestrale che soffierà impetuoso sulla nostra Isola con raffiche fino a 60 Km/h fino al weekend.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato