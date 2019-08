Sicilia, meteo: entra nel vivo l’ondata di calore con temperature prossime ai 38°C

Connect on Linked in

Sarà l’ultima? L’Alta Pressione subtropicale sta per avvolgere l’intera Sicilia facendo letteralmente schizzare le temperature portandole a sfiorare, per l’ennesima ed estenuante volta, i quasi 40°C con annessa afa portata dai venti roventi e umidi provenienti direttamente dal deserto del Sahara che, già a partire da oggi, lunedì 19, marceranno verso la nostra Isola.

Come scritto poc’anzi a dar fastidio non sarà soltanto l’aumentare dei valori termici ma sarà l’afa che renderà pesante l’atmosfera in particolar modo nelle zone rurali e lungo i litorali facendo acutizzare ancora di più il caldo già in essere.

Tutto questo dovrebbe finire tra mercoledì 21 e venerdì 23 quando direttamente dal Nord Atlantico arriveranno delle correnti fredde che daranno una spallata all’Anticiclone causando una netta diminuzione termica che, a contatto con il caldo umido stagnante rimasto nei bassi strati, farebbe sbocciare dei temporali, in alcuni casi, anche di moderata intensità tra venerdì 23 e domenica 25.

Ma, come sempre, di questo e tanto altro ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato