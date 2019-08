Sicilia, meteo: Estate finita? Macchè… è più viva che mai!

Quando tutto sembrava essere giunto al capolinea con l’Estate che pian piano si allontanava ecco che, per sorprendere tutti, non solo ritornerà, ma lo farà in grande stile con temperature che sfioreranno ancora una volta i 40 se non addirittura i 42°C. Ma, andiamo con ordine: dopo queste, permettetemi di dire rinfrescanti sia per corpo e sia per mentre, 24/48 ore in cui moderati correnti di Maestrale hanno spazzato via l’afa dalla nostra Sicilia, a partire da Domenica 18 il famigerato Anticiclone Africano, dopo aver abdicato un pò, ritornerà alla ribalta e lo farà in maniera decisa e prepotente tant’e’ che farà schizzare, ancora una volta, le temperature portandole a ridosso dei 40°C e in alcune zone interne dell’Isola addirittura tenderanno a sfiorare i 44/45°C. Quindi, come per le vicissitudini delle vita, non diamo mai per spacciata una cosa se non ne abbiamo l’assoluta certezza. A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato