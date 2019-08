Sicilia, meteo: estate in declino, si apre la stagione dei temporali pomeridiani

Print This Post

Bye bye Estate. Adesso, guardando i modelli meteorologici a nostra disposizione, possiamo dire che l’Estate 2019 è giunta al capolinea.

Come abbiamo descritto nel finale del precedente articolo meteo – da domani, Sabato 24, una goccia fredda in quota proveniente dal Nord Atlantico andrà ad abbattere il muro Anticiclonico provocando i tanti attesi temporali diurni.

Tali celle temporalesche saranno accompagnate da raffiche di vento e anche, in certi casi soprattutto nelle zone Nord della nostra Sicilia ma non escludiamo anche nelle zone interne, da grandine causata dalla differenza di temperatura tra il suolo e la troposfera che fungerà da scintilla per questi fenomeni.

Le temperature infatti, ancora al di sopra dei 33°C, faranno manifestare, a contatto con l’aria fredda, i classici temporali a rapida formazione che in pochissimi minuti potrebbero anche causare delle autentiche bombe d’acqua nelle ore pomeridiane della giornata.

Insomma quadro meteorologico che protende tutto nello scemare dell’Estate 2019 e che ci fa avvicinare all’Autunno che, sempre secondo i nostri modelli meteorologici a nostra disposizione, potrebbe riservare delle sorprese ancora prima della stagione invernale. Ma di questo e tant’altro ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato