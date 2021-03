Per la Befana prospettive gelide. Un gelido fronte artico in queste ore sta attraversando l’intera Europa e, nella giornata di Natale, arriverà sulla nostra Penisola generando un vortice di bassa pressione favorevole ad un repentino peggioramento con nevicate anche in pianura sul NordOvest.

Tale vortice poi, per Santo Stefano, si dirigerà sulla nostra Sicilia provocando delle piogge e delle nevicate anche a quote decisamente basse tant’e’ che in alcune zone, e stiamo parlando di città o paesi dell’ennese, ci saranno notevoli accumuli di neve, altrove invece saranno le piogge a far da padrone.

Per quanto riguarda le temperature avranno una sensibile diminuzione, coadiuvata soprattutto dai forti venti freddi di bora, maestrale e ponente che soffieranno con raffiche fino a 50/60 km/h intorno al vortice acutizzando ancora di più il freddo, anche di 10°C assestandosi a valori che faranno fatica a superare i 5°C di minima e così sarà fino a Capodanno quando dovrebbe esserci una mini rimonta alto pressoria che farà aumentare le temperature.

Ma adesso volgiamo uno sguardo più in là esattamente ai primi giorni del 2021, tra il 2 e l’8 Gennaio, quando qualcosa di scoppiettante inizia ad intravedersi. Ma di questo e tanto altro ne riparleremo a tempo dovuto.

Con l’occasione innanzitutto desidero ringraziare tutti coloro che, grazie al direttore Davide Difazio che mi ha dato quest’opportunità a cui vanno i miei speciali auguri, seguono le mie umilissime previsioni meteo ed anche le notizie di cronaca a cui auguro di vero cuore un Natale ricco di amore, pace, serenità e soprattutto salute.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato