Sicilia, meteo: fino a Giovedì 24 bel tempo e clima mite. Poi maltempo e temperature in diminuzione

Accelerata autunnale. Sul finire del nostro precedente articolo meteo avevamo detto che, dopo l’Ottobrata con clima mite dove le temperature hanno sfiorato i 25°C e tempo stabile, ci sarebbe stata un’accelerata autunnale che dovrebbe portare maltempo sulla nostra Sicilia.

E, dai modelli di previsione a nostra disposizione, parrebbe che tale previsione sia alquanto appurata perchè una profonda depressione alimentata da aria piuttosto fredda, in discesa dal Nord Europa, a partire da Giovedì 24, formerà un Ciclone che si abbatterà sulla nostra Isola, in particolar modo sul settore centro occidentale di cui palermitano, trapanese e agrigentino, apportando non soltanto delle piogge associate anche a dei temporali piuttosto intensi ma anche una netta diminuzione delle temperature sia massime che minime con una differenza di ben 8/10°C rispetto ai valori attuali. A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato