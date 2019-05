Sicilia, meteo: fino a Giovedì tempo stabile: weekend con maltempo e temperature in diminuzione

Print This Post

Sarà una settimana all’insegna del bel tempo e con temperature miti ma sul finire cambierà tutto.

Mentre il Nord è alle prese con un Ciclone instabile che ha portato e porterà ancora piogge intense, grandine e freddo, sulla nostra Sicilia prevale il bel tempo con temperature che di giorno in giorno si alzeranno fino a toccare i 23°C nel corso di Giovedì 23.

Poi però da Venerdì 24 il quadro meteorologico è destinato a cambiare per via di una vasta depressione Atlantica che, avvicinandosi sulla nostra Isola, provocherà un peggioramento meteo con conseguente nascita di un Vortice Ciclonico foriero di piogge, a tratti anche intense con nubifragi e temporali, e diminuzione termica anche di 7/8°C. Questa situazione dovrebbe rimanere in auge fino a Mercoledì 29 ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato