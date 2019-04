Sicilia, meteo: fino a sabato clima freddo,Pasqua e Pasquetta con rialzo termico ma con forte vento di scirocco

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Da oggi, mercoledì 17, fino a Sabato 20 pian pianino l’Anticiclone si farà strada sulla nostra Sicilia provando a farsi largo dalle perturbazioni Atlantiche.

Fino a Sabato 20 infatti l’Anticiclone farà un po’ di fatica nell’affermarsi apportando instabilità in particolar modo sui settori Orientali della nostra Sicilia dove potranno addirittura esserci dei locali temporali grandinigeni.

Ma sul finire della settimana ecco che l’Alta Pressione proverà a dare una spallata all’instabilità avvicinandoci a Pasqua con tempo decisamente migliore rispetto ad oggi anche se condizionato dai forti venti di Scirocco che soffieranno, in particolar modo nella giornata di Pasquetta, anche intensi con raffiche intorno ai 100 km/h sulle coste e intorno ai 50 km/h sulle zone interne per l’approssimarsi di un Vortice di Bassa Pressione proveniente dalla Spagna che destabilizzerà, non di poco, il tempo della Pasquetta innescando dei temporali sul settore Orientale dell’Isola.

Alla prossima per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato