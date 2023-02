Possibile Burian?. La nostra Sicilia, in questi ultimi giorni, sta vivendo una “calma meteo” grazie all’Anticiclone delle Azzorre che, stabilizzatosi sul territorio siculo, sta assicurando giornate soleggiate e abbastanza miti per il periodo, in particolar modo nelle ore centrali delle giornate dove le temperature arrivano a sfiorare anche i 15/16°C e sarà così fino al prossimo weekend 4-5 Febbraio. Tutto questo è favorito dal “blocco atmosferico”, una specie di scudo anticiclonico capace di “stoppare” le varie perturbazioni sia di origine atlantica e sia di origine artica.

A partire invece dall’inizio della prossima settimana 6-12 Febbraio, un nocciolo di aria gelida, proveniente dall’entroterra russo, si staccherà avanzando fino ad arrivare sull’Italia e di conseguenza anche sulla nostra Sicilia facendolo attraverso la Porta Balcanica prima e dalla Porta della Bora poi con venti gelidi che innanzitutto faranno crollare repentinamente le temperature anche di 8-10°C, ma porteranno anche dell’instabilità che, se tutto verrà confermato, potrebbero portare delle nevicate anche sulla bassa collina se non addirittura sulle coste.

Quindi prepariamoci ad indossare vestiti pesanti, guanti e sciarpe perchè le sorprese potrebbero essere proprio dietro l’angolo.

A presto per ulteriori e importanti aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato