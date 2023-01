L’inverno concede una pausa. Sono ormai diversi giorni in cui il freddo ha messo le radici sulla nostra Sicilia con temperature che hanno toccato gli 0°C e qualche sporadica nevicata anche nelle zone interne come nisseno ed ennese e, questa situazione, durerà almeno fino alla metà della prossima settimana 30 Gennaio-5 Febbraio quando una poderosa rimonta dell’Alta pressione subentrerà al posto delle correnti artiche favorendo un clima tutt’altro che invernale che farà salire le temperature fin verso i 15/16°C passando dal crudo inverno alla Primavera nel giro di pochissimi giorni.

Sul prossimo weekend 28-28 Gennaio possiamo dirvi che sarà freddo ed instabile per via di un nuovo impulso che, a seconda della situazione, potrebbe anche avere delle conseguenze sorprendenti a causa del cosiddetto “effetto ASE” (ndr Adriatic Snow Effect) che si forma quando l’aria gelida, proveniente da Nordest, forma una bassa pressione nei pressi del Mar Ionio e del basso Adriatico dando vita ad una sorta di vento che sollevando l’aria tiepida genera nubi cumuliformi (come succede spesso in estate con i temporali) arriva in velocità verso le coste sicule generando improvvise bufere di neve fino a bassissima quota.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato