Si perderanno tra gli 8 e gli 10°C. Sta per arrivare il clou di questa ondata di calore con l’Anticiclone Africano che, tra oggi Giovedì 22 Giugno e domani Venerdì 23 Giugno, farà schizzare i termometri fin verso i quasi 40°C in alcune località interne.

L’Anticiclone Africano però, da Sabato 24 Giugno, inizierà a cedere grazie al transito di un fronte d’aria fresca proveniente da nord che, tramite venti nord orientali, farà crollare le temperature di 8-10°C portando un vero e proprio refrigerio dalla calura delle 48 ore precedenti.

Per il momento non si intravede un’altra rimonta dell’Anticiclone Africano pertanto, la prossima settimana 26 Giugno-2 Luglio dovrebbe essere non diciamo fresca, ma lontana dalle temperature che avremo nelle prossime 48 ore.

A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato