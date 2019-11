Sicilia, meteo: in arrivo burrascosi venti di Scirocco con raffiche fino a 100 km/h. Poi da Domenica 17 diminuzione termica

Connect on Linked in

L’Autunno fa la voce grossa. Dopo il passaggio del Ciclone Mediterraneo che, come si evince dai precedenti articoli meteo hanno provocato parecchi danni e disagi, da oggi, Venerdì 15, ci sarà la formazione di un altro Ciclone, stavolta proveniente dalla Francia, che alimenterà forti e tesi venti sia di Scirocco che di Libeccio che, man mano l’avvicinarsi del Ciclone sulla nostra Sicilia, causerà delle vere e proprie tempeste di vento e mareggiate con onde alte fino a 5 metri con raffiche che, nelle zone maggiormente esposte, raggiungeranno i 100 km/h ma non andrà meglio nemmeno nelle zone interne con le raffiche che si assesteranno sui 50/70 km/h nella giornata di Sabato 16 provocando anche un’impennata termica con le massime che schizzeranno sui 20°C. Poi da Domenica ci sarà un’inversione di marcia perchè correnti più fredde, provenienti da NordEt prenderanno il sopravvento causando una netta diminuzione delle temperature che in sole 24 ore perderanno tra i 10 e i 12°C sia nelle massima che nelle minime con tempo instabile. A presto per altre informazioni meteo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato