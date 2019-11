Sicilia, meteo: in arrivo forti temporali tra la nottata odierna e la mattinata di domani Martedì 19

Perturbazioni cicloniche in serie. Sabato 16 e Domenica 17 abbiamo assistito ad una vera e propria burrasca di venti sciroccali che hanno si fatto alzare le temperature ma hanno anche creato non pochi disagi su tutta l’intera Sicilia. Adesso, in queste ore, una nuova perturbazione si va avvicinando sulla nostra Isola, con un nuovo Vortice Ciclonico, che causerà, tra la nottata odierna e la mattinata di domani Martedì 19, un forte peggioramento che sarà responsabile di rovesci e temporali anche di forte intensità in particolar modo sul settore meridionale dove potrebbero esserci del locali nubifragi o bombe d’acqua. Per quanto riguarda il comparto termico le temperature saranno in forte diminuzione. Alla prossima per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato