Ciclone sul sud est della Sicilia. La nuova settimana 4-10 Settembre 2023 porterà sulla nostra Sicilia, in particolar modo sulla zona orientale comprendente ragusano e siracusano, maltempo dovuto al vortice ciclonico in arrivo dai Balcani che svilupperà locali temporali on forti raffiche di vento fino a 80 km/h.

Tale maltempo inizierà nella giornata di domani, Lunedì 4 Settembre 2023, quando a causa della rotazione antioraria dei venti attorno al vortice ciclonico si attiveranno forti raffiche di tramontana e grecale (quindi di origine fredda) che col passare delle ore si estenderanno su tutta la nostra Sicilia favorendo, oltre all’instabilità, anche un calo delle temperature.

I mari, a sua volta, risulteranno da molto mossi ad agitati non escludendo il rischio di mareggiate soprattutto lungo le costa e in particolar modo tra il ragusano e il siracusano dove le onde potrebbero raggiungere i 3 metri di altezza.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato