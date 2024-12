Freddo e forte vento in arrivo. Sta per giungere, sulla nostra Sicilia, una perturbazione nord africana che non solo porterà, dalla serata di domani Mercoledì 4 Dicembre 2024, delle piogge, ma porterà anche un leggero aumento termico causato da venti di scirocco.

Sarà una toccata e fuga perchè a partire dalla giornata di Domenica 8 Dicembre arriverà una sciabolata artica proveniente dal Polo Nord che, a causa dei forti venti di Bora che soffieranno con raffiche fino a 70 km/h, causerà un drastico crollo delle temperature con possibili, ma questo è da valutare giorno dopo giorno, piogge e temporali.

Tale situazione parrebbe che dovrebbe protrarsi per un mlungo periodo. Madi questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato.