Sicilia, meteo: in arrivo la sciabolata Siberiana

E’ arrivato seriamente il momento di… coprirsi pesantemente! Il Grande Freddo è in dirittura di arrivo pronto a governare indisturbato almeno per 5 e più giorni sulla nostra Sicilia favorito, come ampiamente detto nei nostri precedenti articoli meteo, dall’elevazione dell’Alta Pressione verso Nord che sta attivando un corridoio di correnti gelide verso la nostra Isola.

I venti siberiani sono pronti a scaraventarsi sulla nostra Sicilia apportando una drastica e nettissima diminuzione delle temperature anche di 12/15°C con valori minimi che toccheranno nei prossimi giorni anche valori di -3/-4°C che, se il tempo è perturbato, faranno arrivare la neve fino a quote molto basse (150/300 metri e addirittura non escludo fioccate anche al piano. Dove il cielo si presenterà limpido le temperature, come si sa, diminuiranno ancora di più.

Le masse d’aria gelida si stanno per riversare a grandi passi sulla nostra Isola gettandola in un contesto gelido che avrà il suo clou tra Domani, Giovedì 3, e Venerdì 4, quando la propagazione del gelo avrà messo le radici sull’intera Isola facendola catapultare in un contesto anche instabile con nevicate a bassa o a bassissima quota soprattutto nella parte Tirrenica ma non si esclude anche un interessamento delle zone interne (non escludo anche qualche fiocco a Canicattì).

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato