Sicilia, meteo: in arrivo un weekend dal sapore primaverile con fortissimo scirocco

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tra domani, Venerdì, e il Weekend una circolazione di Bassa Pressione isolatasi sul Nord Africa farà arrivare sulla nostra Sicilia venti di scirocco anche moderati o forti di estrazione sahariana che causeranno un aumento delle temperature.

Sarà il settentrione della nostra Isola che risentirà di più questa ondata con valori che potranno raggiungere facilmente i 30°C.

Come dicevo lo scirocco sarà il perno di questa ondata calda che soffierà fino agli 80 km/h. Anche i valori minimi saranno in forte aumento tant’e’ che anche di notte si soffrirà un pò la calura con temperature fino a 17/18°C. Alla prossima per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato