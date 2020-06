Sicilia, meteo: in arrivo una fiammata africana con punte 36/38°C

Connect on Linked in

Ci sarà anche l’afa. Ieri, Domenica 21 Giugno, è iniziata l’estate e, tra pochi giorni, ci sarà un’importante svolta meteorologica.

Sul finire della settimana, precisamente da Venerdì 26, un’alta pressione di origine sub-tropicale oceanica prenderà il sopravvento puntando dritto verso la nostra Sicilia apportando, oltre a giornate di sole, un deciso aumento delle temperature facendole schizzare verso i 38°C, e non è escluso che in alcune località interne si potrebbero benissimo toccare i 40°C.

Quindi Luglio inizierà in maniera ben diversa del mese di Giugno dove ancora l’Estate latitava e lo farà in maniera famigerata con l’aiuto anche di masse d’aria roventi provenienti dal deserto tra il Marocco, Libia e la Tunisia. In tutto questo c’e’ però una “pecca” vale a dire che si ci sarà un surplus termico, ma l’atmosfera sia calda e sia soprattutto umida con l’80% di umidità favorirà, anche attraverso i mari tiepidi, lo svilupparsi di temporali anche di moderata/forte intensità in particolar modo al primo passaggio di masse d’aria più fresche ed instabili in quota. ma, di questo e tanto altro, ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato